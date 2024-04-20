«Вольфсбург» победил в матче с конкурентами из «Бохума»

В 30-м туре чемпионата Германии бились пытающиеся избежать вылета «Вольфсбург» и «Бохум». Игра получилась малособытийной, но при общем небольшом количестве ударов «волки» были точнее в завершающей стадии. В конце первого тайма Патрик Остерхаге после точного удара попал в объятия партнеров, но ВАР отменил взятие ворот хозяев из-за офсайда. Через минуту уже Йонас Винд отличился, и на табло вместо 0:1 зажглись цифры 1:0.
«Вольфсбург» делит 11-е место, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Винд Йонас43'
Перван Павао•Лакруа Максанс•Борнаув Себастьян• 37'Зесигер Седрик•Фишер Килиан75' (Каминьски Якуб (75') •Арнольд Максимилиан90' (Сванберг Маттиас (90') •Вранкс Астер• 85'Герхардт Янник•Баку Ридле65' (Сарр Амин (65') •Винд Йонас65' (Паредес Кевин (65') • 68'Томаш Тьягу 53'65' (Бехренс Кевин (65')
Запасные: Меле Йоаким•Виммер Патрик•Майер Ловро•Клингер Никлас
Риман Мануэль•Пасслак Феликс81' (Брошински Мориц (81') •Машович Эрхан•Шлоттербек Кевен•Бернардо Фернандес•Лосилья Антони68' (Дашнер Лукас (68') •Патрик Остерхаге 12'87' (Фёрстер Филипп (87') •Беро Матуш68' (Виттек Максимилиан (68') •Штёгер Кевин• 90'Асано Такума46' (Антви-Аджей Кристофер (46') • 86'Хофманн Филипп
Запасные: Оерманн Тим•Ордец Иван•Луте Андреас•Гамбоа Кристиан
20 апреля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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