«Вольфсбург» победил в матче с конкурентами из «Бохума»

В 30-м туре чемпионата Германии бились пытающиеся избежать вылета «Вольфсбург» и «Бохум». Игра получилась малособытийной, но при общем небольшом количестве ударов «волки» были точнее в завершающей стадии. В конце первого тайма Патрик Остерхаге после точного удара попал в объятия партнеров, но ВАР отменил взятие ворот хозяев из-за офсайда. Через минуту уже Йонас Винд отличился, и на табло вместо 0:1 зажглись цифры 1:0.

«Вольфсбург» делит 11-е место, соперник - четвертый с конца.