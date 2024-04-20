«Бавария» озвучила состав на матч против «Униона»

В субботу «Бавария» проведёт гостевой матч Бундеслиги против берлинского «Униона». Наставник мюнхенской команды Томас Тухель включил в стартовый состав следующих футболистов:

Нойер, Киммих, Ким Мин Джэ, Дайер, Дэвис, Павлович, Горецка, Тель, Мюллер, Чупо-Мотинг, Кейн.

Матч между «Унионом» и «Баварией» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Бавария» в прошлом туре потеряла шансы стать чемпионом – титул оформил «Байер». «Бавария» не смогла завоевать титул Бундеслиги впервые с 2012 года.