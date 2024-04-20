«РБ Лейпциг» вырвал победу над «Хайденхаймом»

«Хайденхайм» и «РБ Лейпциг» на равных играли в матче 30-го тура Бундеслиги. Кевин Сесса упустил супермомент, вратарь выручил. После ошибки Бенедикта Гимбера Беньямин Шешко открыл счет. В середине второго тайма Никола Доведан выпрыгнул выше всех и головой направил мяч в сетку - 1:1. На 85-й минуте фаворит все же вырвал победу. Мохамеда Симакан вывел на пустые ворота Лои Опенда - 1:2.

«Быки» идут на четвёртом месте в трёх очках от «Боруссии» из Дортмунда. В четырех баллах впереди «Бавария» со «Штутгартом».