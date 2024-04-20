«РБ Лейпциг» вырвал победу над «Хайденхаймом»

«Хайденхайм» и «РБ Лейпциг» на равных играли в матче 30-го тура Бундеслиги. Кевин Сесса упустил супермомент, вратарь выручил. После ошибки Бенедикта Гимбера Беньямин Шешко открыл счет. В середине второго тайма Никола Доведан выпрыгнул выше всех и головой направил мяч в сетку - 1:1. На 85-й минуте фаворит все же вырвал победу. Мохамеда Симакан вывел на пустые ворота Лои Опенда - 1:2.
«Быки» идут на четвёртом месте в трёх очках от «Боруссии» из Дортмунда. В четырех баллах впереди «Бавария» со «Штутгартом».
Протокол игры
|42'Шешко Беньямин (0:1)
|(1:1) Доведан Никола69'
|85'Опенда Лои (1:2)
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар• 90'Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт 61'68' (Тоеркауф Норман (68') •Фёренбах Йонас•Малони Леннард54' (Шёппнер Ян (54') • 83'Динкчи Эрен68' (Доведан Никола (68') •Пирингер Марвин68' (Томалла Денис (68') •Сесса Кевин84' (Шиммер Штефан (84') •Бесте Ян-Никлас•Кляйндинст Тим
Гулачи Петер•Хенрихс Бенджамин 33'71' (Симакан Мохамед (71') •Орбан Вилли•Люкеба Кастелло•Раум Давид•Ольмо Дани90' (Клостерманн Лукас (90') •Айдара Амаду79' (Элмас Эльиф (79') •Шлагер Ксавер•Симонс Хави79' (Зайвальд Николас (79') •Опенда Лои•Шешко Беньямин79' (Баумгартнер Кристоф (79')
20 апреля. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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