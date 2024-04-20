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«Дармштадт» переиграл «Кёльн» в споре главных аутсайдеров

20 Апреля 2024 • 18:29 Комментировать
Кёльн
0:2
Дармштадт

Главные аутсайдеры Бундеслиги, «Кёльн» и «Дармштадт», провели матч 30-го тура. Фариде Алиду уже в дебюте сотряс штангу. Спустя тайм состоялся голевой удар. Попытка Кристофа Кларера с рикошетом стала ключевой - 0:1. На 90-й минуте игра на добивании от Оскара Вильхельмссона поставила точку - 0:2.

«Дармштадт» ещё не вылетел и идет последним, имея мизерные шансы на спасение, соседи проигрывают соседям из «Майнца», идущим 16-ми, четыре очка.

Протокол игры  
Кёльн0:2Дармштадт
  57'Кларер Кристоф (0:1)
  90'Вильхельмссон Оскар (0:2)
Швебе МарвинТилманн ЯнХюберс ТимоШабо ЮлианФинкгрефе МаксМартель Эрик 66' (Тиггес Штеффен ( 66') Кристенсен Якоб 80' (Ут Марк ( 80') Алиду Фариде 46' (Майна Линтон ( 46') Вальдшмидт Лука 66' (Шмиц Бенно ( 66') Кайнц Флориан 67' (Гусенбашич Денис ( 67') Адамян Саркис
Запасные: Карстенсен РасмусХайнц ДоминикЛюбичич ДеянДоунс ДамионПентке Филипп
Шуэн МарсельРидель КлеменсКларер КристофМаглица МатейБадер МаттиасКемпе Тобиас 82' (Циммерман Кристоф ( 82') Гьясула Клаус 43' (Мюллер Янник ( 43') Нюрнбергер Фабиан 82' (Карич Эмир ( 82') Скарке Тим 66' (Хольтманн Геррит ( 66'  88') Сейдель Аарон 46' (Хонзак Матиас ( 46') Вильхельмссон Оскар
Запасные: Мюллер АндреасБеренс МортенТорсиэлло ФабиоПфайффер Лука
20 апреля. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Дармштадт Кёльн

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Качественная ставка и прогноз на матч Кёльн — Дармштадт чемпионата Германии — 20 апреля 2024
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