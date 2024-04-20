«Дармштадт» переиграл «Кёльн» в споре главных аутсайдеров

Главные аутсайдеры Бундеслиги, «Кёльн» и «Дармштадт», провели матч 30-го тура. Фариде Алиду уже в дебюте сотряс штангу. Спустя тайм состоялся голевой удар. Попытка Кристофа Кларера с рикошетом стала ключевой - 0:1. На 90-й минуте игра на добивании от Оскара Вильхельмссона поставила точку - 0:2.

«Дармштадт» ещё не вылетел и идет последним, имея мизерные шансы на спасение, соседи проигрывают соседям из «Майнца», идущим 16-ми, четыре очка.