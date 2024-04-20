«Дармштадт» переиграл «Кёльн» в споре главных аутсайдеров

Главные аутсайдеры Бундеслиги, «Кёльн» и «Дармштадт», провели матч 30-го тура. Фариде Алиду уже в дебюте сотряс штангу. Спустя тайм состоялся голевой удар. Попытка Кристофа Кларера с рикошетом стала ключевой - 0:1. На 90-й минуте игра на добивании от Оскара Вильхельмссона поставила точку - 0:2.
«Дармштадт» ещё не вылетел и идет последним, имея мизерные шансы на спасение, соседи проигрывают соседям из «Майнца», идущим 16-ми, четыре очка.
Протокол игры
|57'Кларер Кристоф (0:1)
|90'Вильхельмссон Оскар (0:2)
Швебе Марвин•Тилманн Ян•Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Финкгрефе Макс•Мартель Эрик66' (Тиггес Штеффен (66') •Кристенсен Якоб80' (Ут Марк (80') •Алиду Фариде46' (Майна Линтон (46') •Вальдшмидт Лука66' (Шмиц Бенно (66') •Кайнц Флориан67' (Гусенбашич Денис (67') •Адамян Саркис
Шуэн Марсель•Ридель Клеменс•Кларер Кристоф•Маглица Матей•Бадер Маттиас•Кемпе Тобиас82' (Циммерман Кристоф (82') •Гьясула Клаус43' (Мюллер Янник (43') •Нюрнбергер Фабиан82' (Карич Эмир (82') •Скарке Тим66' (Хольтманн Геррит (66') • 88'Сейдель Аарон46' (Хонзак Матиас (46') •Вильхельмссон Оскар
20 апреля. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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