Только четвёртый гол в ворота гладбахской «Боруссии» стал победным для «Хоффенхайма»

«Хоффенхайм» и гладбахская «Боруссия» провели самый результативный матч 30-го тура чемпионата Германии. В конце первого тайма команды обменялись голевыми ударами Ваута Вегхорста и Робина Хака. Свой перевес хозяева воплотили в парочку результативных выстрелов от Гриши Прёмеля и Озана Кабака. В концовке Хак забил еще дважды и сравнял счет, но на 90-й минуте Антон Стах вырвал три очка для «Хоффенхайма» (4:3).
Хозяева поля после этого успеха делят седьмое место, противник - 11-е.
Протокол игры
|(1:0) Вегхорст Ваут36'
|39'Хак Робин (1:1)
|(2:1) Прёмель Гриша58'
|(3:1) Кабак Озан66'
|78'Хак Робин (3:2)
|90'Хак Робин (3:3)
|(4:3) Стах Антон90'
Бауманн Оливер•Кабак Озан 49'71' (Брукс Джон (71') •Гриллич Флориан•Дрекслер Тим•Кадержабек Павел•Прёмель Гриша84' (Беккер Финн (84') •Тохумджу Умут•Крамарич Андрей84' (Стах Антон (84') •Сков Роберт90' (Журасек Давид (90') •Вегхорст Ваут•Байер Максимилиан 82'84' (Бебу Ила (84')
Запасные: Акпогума Кевин•Бюльтер Мариус•Филипп Лука•Конте Бамбасе
Николас Мориц•Фридрих Марвин69' (Скалли Джозеф (69') •Эльведи Нико•Вебер Максимилиан•Лайнер Штефан69' (Чванчара Томаш (69') • 82'Нец Лука90' (Улльрих Лукас (90') •Вайгль Юлиан•Итакура Ко 75'90' (Фукуда Шио (90') •Райтц Рокко69' (Нгуму Натан (69') •Плеа Алассан•Хак Робин
20 апреля. Стадион "Презеро Арена".
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