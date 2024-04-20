Только четвёртый гол в ворота гладбахской «Боруссии» стал победным для «Хоффенхайма»

«Хоффенхайм» и гладбахская «Боруссия» провели самый результативный матч 30-го тура чемпионата Германии. В конце первого тайма команды обменялись голевыми ударами Ваута Вегхорста и Робина Хака. Свой перевес хозяева воплотили в парочку результативных выстрелов от Гриши Прёмеля и Озана Кабака. В концовке Хак забил еще дважды и сравнял счет, но на 90-й минуте Антон Стах вырвал три очка для «Хоффенхайма» (4:3).

Хозяева поля после этого успеха делят седьмое место, противник - 11-е.