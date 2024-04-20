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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не собирается звать Моуринью

20 Апреля 2024 • 14:17 Комментировать

«Бавария» ведёт работу по поиску нового главного тренера. После того, как Юлиан Нагельсманн продлил контракт с Немецким футбольным союзом, задача для мюнхенцев усложнилась, поскольку они хотели видеть у руля команды именно Нагельсманна.

Теперь «Баварию» связывают с такими специалистами, как Зинедин Зидан, Ральф Рангник и Унаи Эмери. При этом Sport1 отмечает, что мюнхенцы не рассматривают вариант с приглашением Жозе Моуринью, как и не рассматривают вариант с сохранением на тренерском мостике Томаса Тухеля.

В субботу «Бавария» проведёт гостевой матч Бундеслиги против берлинского «Униона», не пропустите текстовую трансляцию.

Рангник дал ответ «Баварии»

Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жозе Моуринью Томас Тухель ещё теги
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Сегодня, 20 Апреля
14:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не собирается звать Моуринью
14:12 · Германия. Бундеслига
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