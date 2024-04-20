«Бавария» не собирается звать Моуринью

«Бавария» ведёт работу по поиску нового главного тренера. После того, как Юлиан Нагельсманн продлил контракт с Немецким футбольным союзом, задача для мюнхенцев усложнилась, поскольку они хотели видеть у руля команды именно Нагельсманна.

Теперь «Баварию» связывают с такими специалистами, как Зинедин Зидан, Ральф Рангник и Унаи Эмери. При этом Sport1 отмечает, что мюнхенцы не рассматривают вариант с приглашением Жозе Моуринью, как и не рассматривают вариант с сохранением на тренерском мостике Томаса Тухеля.

В субботу «Бавария» проведёт гостевой матч Бундеслиги против берлинского «Униона», не пропустите текстовую трансляцию.

Рангник дал ответ «Баварии»

Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед»