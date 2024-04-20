Рангник дал ответ «Баварии»

«Бавария» ищет нового главного тренера – того, кто заменит Томаса Тухеля у руля команды в летнее межсезонье. Кандидатом номер один был Юлиан Нагельсманн, однако он, наставник сборной Германии, накануне продлил контракт с Немецким футбольным союзом.

Поговаривают, что теперь «Бавария» выбирает между Зинедином Зиданом и Ральфом Рангником. Согласно информации Sport1, представители гранда Бундеслиги уже связались с Рангником. В ходе телефонного разговора нынешний тренер сборной Австрии сказал, что хочет выполнить действующий контракт, рассчитанный до 2026 года.

Источник отмечает, что «Бавария» может обратиться и к Унаи Эмери.

Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед»