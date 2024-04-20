Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан близок к возвращению на тренерский мостик. Как сообщается на страницах Todofichajes, новым местом работы французского специалиста должна стать мюнхенская «Бавария».

В Мюнхене рассматривают «Зизу» как основного кандидата на пост наставника команды. Руководство клуба предложит Зинедину трехлетнее трудовое соглашение после ухода Томаса Тухеля. Сделка будет оформлена грядущим летом.

Стоит отметить, что Зидан почти три года находится без работы. По окончании сезона-2020/2021 французский специалист покинул «Реал», с которым три раза выигрывал Лигу чемпионов.