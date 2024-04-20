«Байер» побил рекорд «Ювентуса», или Когда проиграют «аспириновые»

Леверкузенский «Байер» уже не в первый раз сумел спастись в концовке встречи и довёл серию без поражений в текущем сезоне до 44 матчей. В это сложно поверить, но коллектив Хаби Алонсо ни разу не проиграл в текущем сезоне. Это рекорд в нынешнем веке среди топ-10 европейских лиг. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает самые длинные беспроигрышные серии и анализирует, сколько ещё матчей сможет не проиграть «Байер».

Всем по 40

Пятёрку лучших клубов, которые не проигрывали в течение наибольшего количества матчей, открывает мадридский «Реал». Королевский клуб 8 лет назад сотворил невероятное под руководством Зинедина Зидана. Любопытно, что в 40-й встрече «Реал» проигрывал 1:3 в рамках Кубка Испании, но благодаря голам Серхио Рамоса и Карима Бензема на 83-й и 93-й минутах встречи сумел отыграться и спасти ничейный результат.

«Интер» был невероятен в середине «нулевых». «Чёрно-синие» в сезоне-2004/2005 достигли отметки в 40 матчей, а через два года дошли до 39 матчей без поражений. Вьери, Рекоба, Михайлович, Дзанетти, Тольдо – эти фамилии вызывают скупую слезу в глазах опытных болельщиков.

Тройка лучших

В чемпионате Шотландии всегда выделяли два клуба. После банкротства и последующего возрождения «Глазго Рейнджерс» доминированию «Селтика» не было предела. «Кельты» не проигрывали 69 матчей в рамках чемпионата страны, а среди матчей во всех турнирах достигли отметки в 42 поединка. Прервала серию «Селтика» казахстанская «Астана», которая со счётом 4:3 обыграла шотландцев на их поле в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

До недавнего времени рекорд по количеству матчей без поражений принадлежал туринскому «Ювентусу»: 43 поединка не проигрывала «Старая синьора» в начале «десятых». Отметим, что на пути к рекорду «Ювентус» стал обладателем Суперкубка Италии, а также выиграл Серию А. Победная серия остановилась в рамках финала Кубка Италии 2012 года в поединке против «Наполи».

В текущем сезоне «Байер» не проиграл ни в одном из турниров, где он участвует. Банда Хаби Алонсо может добавить к выигранному чемпионату Германии ещё пару титулов в копилку. Вероятно, ради этого стоило ждать 120 лет. Победная серия леверкузенского клуба может быть завершена уже в эти выходные. «Аспириновые» задачу в рамках Бундеслиги решили, и наверняка Хаби Алонсо даст отдохнуть основной обойме игроков, а против «аспириновых» выйдет мотивированная дортмундская «Боруссия». Похоже, что до 45 матчей без поражений дотянуть будет очень сложно.

Самые продолжительные беспроигрышные серии клубов из лучших европейских чемпионатов в XXI веке

Клуб Сезон Матчи без поражений «Байер» 2023/2024 44 «Ювентус» 2011/2012 43 «Селтик» 2016/2017 42 «Интер» 2004/2005 40 «Реал» Мадрид 2016/2017 40

Константин Лицин