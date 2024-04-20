Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Арсенал» может заплатить 45 млн евро за нового защитника

20 Апреля 2024 • 08:45 Комментировать

Защитник Виллиан Пачо, выступающий в немецкой Бундеслиге за франкфуртский «Айнтрахт», может переехать на туманный Альбион. По сообщениям The Sun, в подписании футболиста заинтересован лондонский «Арсенал».

Руководство «канониров» готово заплатить за игрока 39 миллионов фунтов (~45 миллионов евро). Что касается «Айнтрахта», то немецкий клуб хочет выручить с продажи Виллиана порядка 50 миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 22-летний эквадорский защитник провел 29 поединков, в которых сделал результативную передачу и получил семь желтых карточек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2024 Виллиан Пачо ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» В «Барселоне» изменили решение по Хави Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» В «Барселоне» изменили решение по Хави
Спортивные новости
Кожевников рассказал, кто победит в финале Кубка Гагарина Канарейкин: Финал Кубка Гагарина пока не впечатляет Вайсфельд рассказал, чего ждёт от финала Кубка Гагарина Максим Кузнецов: «Локомотиву» вообще трудно даются голы Кожевников: «Магнитке» просто больше повезло в первой игре с «Локомотивом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.04.24 в 16:30
Хайденхайм Хайденхайм
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
5.80 4.80 1.45
Видео
20.04.24 в 16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бохум Бохум
1.70 4.10 4.20
Видео
20.04.24 в 16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия М Боруссия М
1.97 4.10 3.15
Видео
20.04.24 в 16:30
Кёльн Кёльн
Дармштадт Дармштадт
1.50 4.40 5.60
Видео
20.04.24 в 19:30
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Бавария
5.80 4.70 1.46
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
08:45 · Германия. Бундеслига
«Арсенал» может заплатить 45 млн евро за нового защитника
08:21 · Англия. Премьер-лига
Матсен сделал выбор между «Челси» и «Боруссией»
00:37 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Нагельсманн был лишь одним из кандидатов для «Баварии»
19 Апреля
23:52 · Германия. Бундеслига
Гримальдо ответил, готов ли перейти в «Реал» вслед за Хаби Алонсо
23:43 · Англия. Премьер-лига
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед»
23:27 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» добыл волевую победу над «Аугсбургом»
22:28 · Германия. Бундеслига
«Барселона» начала работу над подписанием полузащитника с ценником 60 млн евро 1 слухи
21:00 · Германия. Бундеслига
Хуммельс склоняется к продлению контракта с «Боруссией» слухи
18:56 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может купить звёздного игрока у «Барселоны»
18:20 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» хочет перехватить форварда у «Манчестер Юнайтед»
16:57 · Германия. Бундеслига
«Баварию» застало врасплох объявление о будущем Нагельсманна
16:42 · Германия. Бундеслига
В Германии отреагировали на слухи о близости Зидана к «Баварии»
16:39 · Германия. Бундеслига
Стало известно, перейдёт ли Араухо из «Барселоны» в «Баварию» слухи
15:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос о будущем Санчо
14:36 · Германия. Бундеслига
Зинедин Зидан близок к назначению главным тренером «Баварии» слухи
Все новости
Рекомендуем