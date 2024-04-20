«Арсенал» может заплатить 45 млн евро за нового защитника

Защитник Виллиан Пачо, выступающий в немецкой Бундеслиге за франкфуртский «Айнтрахт», может переехать на туманный Альбион. По сообщениям The Sun, в подписании футболиста заинтересован лондонский «Арсенал».

Руководство «канониров» готово заплатить за игрока 39 миллионов фунтов (~45 миллионов евро). Что касается «Айнтрахта», то немецкий клуб хочет выручить с продажи Виллиана порядка 50 миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 22-летний эквадорский защитник провел 29 поединков, в которых сделал результативную передачу и получил семь желтых карточек.