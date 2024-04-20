Хёнесс: «Нагельсманн был лишь одним из кандидатов для «Баварии»

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался о решении Юлиана Нагельсманна продлить контракт со сборной Германии.

36-летний наставник считался основным кандидатом на пост главного тренера «Баварии», однако решил не возвращаться в клуб – вместо этого он продлил контракт с Немецким футбольным союзом до 2026 года.

«Я никогда не присутствовал на переговорах с кандидатами, но Макс Эберль и Кристоф Фройнд не сообщали нам о договорённости с Нагельсманном. Он был лишь одним из нескольких кандидатов.

Какой тренер нужен «Баварии»? Ответ на этот вопрос не входит в мои обязанности. Вы узнаете всё от Эберля и Фройнда, когда настанет подходящее время», – цитирует Bayern & Germany Хёнесса.