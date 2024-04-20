Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хёнесс: «Нагельсманн был лишь одним из кандидатов для «Баварии»

20 Апреля 2024 • 00:37 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
Через 17 ч. 28 мин.

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался о решении Юлиана Нагельсманна продлить контракт со сборной Германии.

36-летний наставник считался основным кандидатом на пост главного тренера «Баварии», однако решил не возвращаться в клуб – вместо этого он продлил контракт с Немецким футбольным союзом до 2026 года.

«Я никогда не присутствовал на переговорах с кандидатами, но Макс Эберль и Кристоф Фройнд не сообщали нам о договорённости с Нагельсманном. Он был лишь одним из нескольких кандидатов.

Какой тренер нужен «Баварии»? Ответ на этот вопрос не входит в мои обязанности. Вы узнаете всё от Эберля и Фройнда, когда настанет подходящее время», – цитирует Bayern & Germany Хёнесса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Ули Хенесс Макс Эберль Юлиан Нагельсманн Кристоф Фройнд ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Апреля
00:37
Хёнесс: «Нагельсманн был лишь одним из кандидатов для «Баварии»
00:04
Прогноз на точный счёт матча Унион — Бавария Бундеслиги — 20 апреля 2024
19 Апреля
13:06
Ставка и прогноз на матч Унион — Бавария чемпионата Германии — 20 апреля 2024
12:12
«Это решение сердца» – Нагельсманн объяснил, почему отказал «Баварии» и остался в сборной Германии
12:01
«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере бывшего игрока «Арсенала» 1
11:56
Нагельсманн решил отказать «Баварии» и продлить контракт со сборной Германии
18 Апреля
19:43
На Мусиалу появился ещё один претендент
15:22
Кейн поделился ожиданиями от встречи с Беллингемом в полуфинале Лиги чемпионов
14:47
Кейн: «Мы будем поддерживать Тухеля, пока он находится с нами»
03:30
Агент Нагельсманна подтвердил переговоры с «Баварией»: «Всё решится в ближайшее время»
17 Апреля
13:56
«Боруссия» Дортмунд хочет вернуть Фюриха, но сам игрок собирается перейти в другой клуб
13:06
Постекоглу: «Не думаю, что Кейн покинул «Тоттенхэм» ради трофеев»
12:29
Стало известно, вернётся ли Мин Джэ в «Наполи»
12:15
Кан: «Байер» проводит сезон века»
02:47
Кан высказался об интересе «Баварии» к Мбаппе и Холанну
02:19
Кан рассказал, считает ли ошибкой увольнение Нагельсманна из «Баварии» 1
15 Апреля
11:50
Гендиректор «Баварии» Дризен: «Мы не успокоимся, пока не вернём титул Бундеслиги в Мюнхен»
11:37
Спортивный директор «Баварии» Эберль поздравил «Байер» с чемпионством
11:24
Игрок «Байера» Андрих: «Наконец-то в Германии появился хороший чемпион»
11:15
Зидан не возглавит «Баварию»
11:08
«Бавария» всё ещё интересуется одним из ключевых игроков «Байера»
11:03
В «Баварии» недовольны игрой Комана, Кингсли могут продать летом
10:59
В «Баварии» разделились мнения по поводу Гнабри
10:52
Нагельсманн готов вернуться в «Баварию» после увольнения Кана и Салихамиджича
14 Апреля
23:29
Стало известно, когда Мюллер завершит карьеру
15:14
Зидан может возглавить «Баварию»
03:22
Рабио интересен двум топ-клубам и представителям Саудовской Аравии
13 Апреля
20:06
Упамекано высказался о своём будущем в «Баварии»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
УНИОН БЕРЛИН БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» В «Барселоне» изменили решение по Хави Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Мбаппе написал три слова после разгрома «Барселоны» 4:1 Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Кожевников рассказал, кто победит в финале Кубка Гагарина Канарейкин: Финал Кубка Гагарина пока не впечатляет Вайсфельд рассказал, чего ждёт от финала Кубка Гагарина Максим Кузнецов: «Локомотиву» вообще трудно даются голы Кожевников: «Магнитке» просто больше повезло в первой игре с «Локомотивом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Аугсбург Аугсбург
3
1
1.96 3.80 3.35
Видео
20.04.24 в 16:30
Хайденхайм Хайденхайм
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
5.80 4.80 1.45
Видео
20.04.24 в 16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бохум Бохум
1.70 4.10 4.20
Видео
20.04.24 в 16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия М Боруссия М
1.97 4.10 3.15
Видео
20.04.24 в 16:30
Кёльн Кёльн
Дармштадт Дармштадт
1.50 4.40 5.60
Видео
20.04.24 в 19:30
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Бавария
5.80 4.70 1.46
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
00:37 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Нагельсманн был лишь одним из кандидатов для «Баварии»
19 Апреля
23:52 · Германия. Бундеслига
Гримальдо ответил, готов ли перейти в «Реал» вслед за Хаби Алонсо
23:43 · Англия. Премьер-лига
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед»
23:27 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» добыл волевую победу над «Аугсбургом»
22:28 · Германия. Бундеслига
«Барселона» начала работу над подписанием полузащитника с ценником 60 млн евро 1 слухи
21:00 · Германия. Бундеслига
Хуммельс склоняется к продлению контракта с «Боруссией» слухи
18:56 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может купить звёздного игрока у «Барселоны»
18:20 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» хочет перехватить форварда у «Манчестер Юнайтед»
16:57 · Германия. Бундеслига
«Баварию» застало врасплох объявление о будущем Нагельсманна
16:42 · Германия. Бундеслига
В Германии отреагировали на слухи о близости Зидана к «Баварии»
16:39 · Германия. Бундеслига
Стало известно, перейдёт ли Араухо из «Барселоны» в «Баварию» слухи
15:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос о будущем Санчо
14:36 · Германия. Бундеслига
Зинедин Зидан близок к назначению главным тренером «Баварии» слухи
13:24 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал новый контракт Нагельсманна в сборной Германии
12:32 · Германия. Бундеслига
Фёллер: «Мы были довольны Нагельсманном ещё до побед над Францией и Нидерландами»
Все новости
Рекомендуем