Гримальдо ответил, готов ли перейти в «Реал» вслед за Хаби Алонсо

Левый защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо высказался о вероятном переходе в мадридский «Реал».

Испанец, как и вся его команда, проводит феноменальный сезон, поэтому в СМИ регулярно появляются слухи об интересе к нему со стороны грандов. Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, как известно, может перебраться в мадридский «Реал» в 2025 или 2026 году, и у Гримальдо спросили, готов ли он последовать за наставником: «Это зависит от того, какие в тот момент будут обстоятельства. Но я действительно хотел бы поработать с Хаби Алонсо подольше, будь то «Байер» или другой клуб», – цитирует Madrid Xtra 28-летнюю звезду «фармацевтов».