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Гримальдо ответил, готов ли перейти в «Реал» вслед за Хаби Алонсо

19 Апреля 2024 • 23:52 Комментировать
Боруссия Д
...
Байер Л
1 2.35 X 3.85 2 2.70
21.04 18:30

Левый защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо высказался о вероятном переходе в мадридский «Реал».

Испанец, как и вся его команда, проводит феноменальный сезон, поэтому в СМИ регулярно появляются слухи об интересе к нему со стороны грандов. Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, как известно, может перебраться в мадридский «Реал» в 2025 или 2026 году, и у Гримальдо спросили, готов ли он последовать за наставником: «Это зависит от того, какие в тот момент будут обстоятельства. Но я действительно хотел бы поработать с Хаби Алонсо подольше, будь то «Байер» или другой клуб», – цитирует Madrid Xtra 28-летнюю звезду «фармацевтов».

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Реал Мадрид Хаби Алонсо Алехандро Гримальдо Байер ещё теги

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