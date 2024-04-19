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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» добыл волевую победу над «Аугсбургом»

19 Апреля 2024 • 23:27 Комментировать
Айнтрахт Фр
3:1
Аугсбург

30-й тур чемпионата Германии открыли претенденты на еврокубковые места, «Айнтрахт» и «Аугсбург». Уже на 13-й минуте гости здорово комбинировали, и Рубен Варгас открыл счет первым и единственным за матч ударом в створ. У соперника в первом тайме был разве что удар головой Омара Мармуша - чуть неточно. В начале второго тайма Эрик Эбимбе вывел на убойную позицию Фареса Шаиби - 1:1. Несколько минут, и прорыв Уго Экитике перевернул ход поединка, атакующий игрок результативно завершил эпизод - 2:1. Точку перед финальным свистком в контратаке поставил Мармуш.

«Айнтрахт» закрепился на шестом месте, оторвавшись от противника, который идет следом с отставанием в шесть очков.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр3:1Аугсбург
  13'Варгас Рубен (0:1)
(1:1) Шаиби Фарес55'  

(2:1) Экитике Уго 61'

(3:1) Мармуш Омар 90'

  
Трапп КевинБута 89' (Смолчич Хрвое ( 89') Кох Робин  90'Пачо ВильямМакс Филипп 70' (Нкунку Нильс ( 70') Эбимбе Эрик 78' (Ларссон Хуго ( 78') Гётце Марио 89' (Ферри Начо ( 89') Схири ЭльесШаиби ФаресМармуш ОмарЭкитике Уго 78' (Кнауфф Ансгар ( 78'  90')
Запасные: Граль ЙенсВан де Бек ДонниЧендлер ТимотиХасебе Макото
Дамен ФиннМбабу КевинГоувелеув Джеффри  67'Удуохаи ФеликсПедерсен МадсЯкич Кристиян 80' (Брайтхаупт Тим ( 80') Энгельс Арне  49' 80' (Михель Свен ( 80') Майер АрнеВаргас Рубен 57' (Биэл Пеп ( 57') Титц Филлип 65' (Пфайффер Патрик ( 65') Демирович Эрмедин  65'
Запасные: Бельо Дион ДренеКёмюр МертКоубек ТомашОксфорд РисБауэр МаксимилианДорш Никлас
19 апреля. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Айнтрахт Франкфурт

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Надёжная ставка и прогноз на матч Айнтрахт — Аугсбург чемпионата Германии — 19 апреля 2024
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