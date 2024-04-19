«Айнтрахт» добыл волевую победу над «Аугсбургом»

30-й тур чемпионата Германии открыли претенденты на еврокубковые места, «Айнтрахт» и «Аугсбург». Уже на 13-й минуте гости здорово комбинировали, и Рубен Варгас открыл счет первым и единственным за матч ударом в створ. У соперника в первом тайме был разве что удар головой Омара Мармуша - чуть неточно. В начале второго тайма Эрик Эбимбе вывел на убойную позицию Фареса Шаиби - 1:1. Несколько минут, и прорыв Уго Экитике перевернул ход поединка, атакующий игрок результативно завершил эпизод - 2:1. Точку перед финальным свистком в контратаке поставил Мармуш.
«Айнтрахт» закрепился на шестом месте, оторвавшись от противника, который идет следом с отставанием в шесть очков.
Протокол игры
|13'Варгас Рубен (0:1)
|(1:1) Шаиби Фарес55'
(2:1) Экитике Уго 61'
(3:1) Мармуш Омар 90'
Трапп Кевин•Бута89' (Смолчич Хрвое (89') •Кох Робин• 90'Пачо Вильям•Макс Филипп70' (Нкунку Нильс (70') •Эбимбе Эрик78' (Ларссон Хуго (78') •Гётце Марио89' (Ферри Начо (89') •Схири Эльес•Шаиби Фарес•Мармуш Омар•Экитике Уго78' (Кнауфф Ансгар (78') 90'
Дамен Финн•Мбабу Кевин•Гоувелеув Джеффри• 67'Удуохаи Феликс•Педерсен Мадс•Якич Кристиян80' (Брайтхаупт Тим (80') •Энгельс Арне 49'80' (Михель Свен (80') •Майер Арне•Варгас Рубен57' (Биэл Пеп (57') •Титц Филлип65' (Пфайффер Патрик (65') •Демирович Эрмедин 65'
19 апреля. Стадион "Дойче банк Парк".
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