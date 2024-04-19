«Айнтрахт» добыл волевую победу над «Аугсбургом»

30-й тур чемпионата Германии открыли претенденты на еврокубковые места, «Айнтрахт» и «Аугсбург». Уже на 13-й минуте гости здорово комбинировали, и Рубен Варгас открыл счет первым и единственным за матч ударом в створ. У соперника в первом тайме был разве что удар головой Омара Мармуша - чуть неточно. В начале второго тайма Эрик Эбимбе вывел на убойную позицию Фареса Шаиби - 1:1. Несколько минут, и прорыв Уго Экитике перевернул ход поединка, атакующий игрок результативно завершил эпизод - 2:1. Точку перед финальным свистком в контратаке поставил Мармуш.

«Айнтрахт» закрепился на шестом месте, оторвавшись от противника, который идет следом с отставанием в шесть очков.