«Барселона» начала работу над подписанием полузащитника с ценником 60 млн евро

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо стал одной из главных трансферных целей «Барселоны» на лето.

На днях стало известно о встрече спортивного директора «сине-гранатовых» Деку с представителями испанца. По обновлённой информации журналиста Феррана Мартинеса, «Барселона» уже сообщила агентам Ольмо о намерении совершить трансфер грядущим летом. Сам игрок заинтересован в переходе, стороны уже начали работу над осуществлением сделки.

В контракте 25-летнего футболиста прописан пункт отступных в размере 60 млн евро, в то время как портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 млн евро.