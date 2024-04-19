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«Барселона» начала работу над подписанием полузащитника с ценником 60 млн евро слухи

19 Апреля 2024 • 22:28 Комментировать
Хайденхайм
...
РБ Лейпциг
Через 17 ч. 25 мин.

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо стал одной из главных трансферных целей «Барселоны» на лето.

На днях стало известно о встрече спортивного директора «сине-гранатовых» Деку с представителями испанца. По обновлённой информации журналиста Феррана Мартинеса, «Барселона» уже сообщила агентам Ольмо о намерении совершить трансфер грядущим летом. Сам игрок заинтересован в переходе, стороны уже начали работу над осуществлением сделки.

В контракте 25-летнего футболиста прописан пункт отступных в размере 60 млн евро, в то время как портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 млн евро.

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Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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