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Хуммельс склоняется к продлению контракта с «Боруссией» слухи

19 Апреля 2024 • 21:00 Комментировать

Матс Хуммельс, опытнейший защитник дортмундской «Боруссии» хотел бы остаться в стане «шмелей» ещё на один год. Такой новостью делится Bild.

Ранее СМИ сообщали о том, что Хуммельс размышляет даже не то, что над уходом из «Боруссии», а над завершением карьеры.

«Между Хуммельсом и спортивным директором Себастьяном Келем уже велись дискуссии по поводу продления контракта. Как и в прошлом сезоне, финансовый аспект сделки не будут проблемой, поэтому соглашение, вероятно, может быть достигнуто быстро», - гласит источник.

Текущий контракт 35-летнего немецкого защитника с дортмундской командой рассчитан до конца сезона-2023/24. На неделе Хуммельс и его «Боруссия» сенсационно вышли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс
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