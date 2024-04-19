Матс Хуммельс, опытнейший защитник дортмундской «Боруссии» хотел бы остаться в стане «шмелей» ещё на один год. Такой новостью делится Bild.

Ранее СМИ сообщали о том, что Хуммельс размышляет даже не то, что над уходом из «Боруссии», а над завершением карьеры.

«Между Хуммельсом и спортивным директором Себастьяном Келем уже велись дискуссии по поводу продления контракта. Как и в прошлом сезоне, финансовый аспект сделки не будут проблемой, поэтому соглашение, вероятно, может быть достигнуто быстро», - гласит источник.

Текущий контракт 35-летнего немецкого защитника с дортмундской командой рассчитан до конца сезона-2023/24. На неделе Хуммельс и его «Боруссия» сенсационно вышли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.