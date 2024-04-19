«Бавария» может купить звёздного игрока у «Барселоны»

Мюнхенская «Бавария» изучает возможности усиления своего состава на летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах Relevo, гранд Бундеслиги возобновил интерес к полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу.

Стоимость летнего трансфера 26-летнего де Йонга может составить от 60 до 70 миллионов евро.

Отмечается, что у «Баварии» есть 150 миллионов евро на летние трансферы. Увеличить этот бюджет мюнхенский клуб может за счёт продаж своих футболистов.

Ранее в прессе появлялась информация об интересе «Баварии» к другому футболисту «Барселоны» - к уругвайскому защитнику Рональду Араухо.