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Чемпионат Германии. Бундеслига

Не только Зидан: «Бавария» выбирает между двумя тренерами

19 Апреля 2024 • 18:37 Комментировать

Кандидатом номер один на должность главного тренера «Баварии» считался Юлиан Нагельсманн. Впрочем, этот специалист решил продлить контракт с Немецким футбольным союзом и продолжить работу со сборной Германии. О пролонгации трудового договора Нагельсманна было объявлено в пятницу.

Согласно информации L’Equipe, «Бавария» теперь выбирает между двумя тренерами. В шорт-листе мюнхенского клуба находятся Зинедин Зидан и, внимание, Ральф Рангник! Последнего в России хорошо помнят по работе в руководстве «Локомотива».

Зидан уже три года не имеет клубной прописки, а Рангник в настоящий момент тренирует сборную Австрии.

Как известно, по завершению сезона 2023/2024 из «Баварии» уйдёт Томас Тухель.

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Бавария Ральф Рангник Зинедин Зидан Томас Тухель ещё теги
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