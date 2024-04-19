«Атлетико» хочет перехватить форварда у «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси наверняка перейдёт в более статусный клуб ближайшим летом. 28-летнего гвинейца слухи активно связывают с «Манчестер Юнайтед». Впрочем, как сообщает издание AS, заполучить игрока хочет и «Атлетико». Рулевому мадридской команды Диего Симеоне нравятся футболисты такого плана, тем более выкупить Гирасси можно будет всего лишь за 17,5 миллиона евро – это прописано в его действующем контракте.

В сезоне 2023/2024 Серу Гирасси провёл 25 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 27 голов и два результативных паса на партнёров.