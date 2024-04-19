«Баварию» застало врасплох объявление о будущем Нагельсманна

В пятницу было объявлено о продлении контракта Юлиана Нагельсманна с Немецким футбольным союзом. Специалист будет работать со сборной Германии как минимум до конца чемпионата мира – 2026.

Как сообщает немецкий Sky, объявление о продлении контракта Нагельсманна застало «Баварию» врасплох. Мюнхенский клуб хотел вернуть Юлиана на тренерский мостик по завершению сезона. Теперь же «Баварии» придётся выбирать нового главного кандидата.

Ранее сообщалось, что в случае неудачи с Нагельсманном «Бавария» может пригласить Роберто де Дзерби или Унаи Эмери.

Напомним, что ещё в феврале «Бавария» объявила об уходе Томаса Тухеля по завершению сезона.