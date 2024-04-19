В Германии отреагировали на слухи о близости Зидана к «Баварии»

В Испании появилась информация о том, что Зинедин Зидан близок к назначению на должность главного тренера «Баварии». Журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг отреагировал на это сообщение.

По данным источника, информация о близости Зидана к «Баварии» не соответствует действительности. На данном этапе французского тренера в списках мюнхенского клуба нет.

Стоит сказать, что Зинедин Зидан находится без тренерской работы уже почти три года. По завершению сезона 2020/2021 француз ушёл из мадридского «Реала».

Напомним, что по завершению сезона из «Баварии» уходит Томас Тухель – об этом объявили ещё зимой.