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Стало известно, перейдёт ли Араухо из «Барселоны» в «Баварию» слухи

19 Апреля 2024 • 16:39 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 1.85 X 3.95 2 3.90
21.04 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо не пополнит состав «Баварии» в ближайшее трансферное окно.

Как утверждает журналист Матео Моретто, уругвайский футболист не ведет переговоры с немецким грандом.

В нынешней кампании 25-летний защитник принял участие в 33 встречах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор Араухо с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 70 млн евро.

После 31 тура «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 70 очков.

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