Стало известно, перейдёт ли Араухо из «Барселоны» в «Баварию»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо не пополнит состав «Баварии» в ближайшее трансферное окно.

Как утверждает журналист Матео Моретто, уругвайский футболист не ведет переговоры с немецким грандом.

В нынешней кампании 25-летний защитник принял участие в 33 встречах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор Араухо с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 70 млн евро.

После 31 тура «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 70 очков.