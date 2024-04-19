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Зинедин Зидан близок к назначению главным тренером «Баварии» слухи

19 Апреля 2024 • 14:36 Комментировать

Зинедин Зидан в ближайшее время может стать новым главным тренером мюнхенской «Баварии», которую по окончании сезона покинет Томас Тухель, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 51-летний французский специалист стал главным кандидатом для руководства немецкого клуба, после того как Юлиан Нагельсманн принял решение продлит контракт с национальной сборной Германии до лета 2026 года.

Напомним, что Зидан находится без работы с лета 2021 года, после того как он прекратил сотрудничество с мадридским «Реалом», с которым трижды стал победителем Лиги чемпионов. 

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Бавария Зинедин Зидан
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