Зинедин Зидан в ближайшее время может стать новым главным тренером мюнхенской «Баварии», которую по окончании сезона покинет Томас Тухель, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 51-летний французский специалист стал главным кандидатом для руководства немецкого клуба, после того как Юлиан Нагельсманн принял решение продлит контракт с национальной сборной Германии до лета 2026 года.

Напомним, что Зидан находится без работы с лета 2021 года, после того как он прекратил сотрудничество с мадридским «Реалом», с которым трижды стал победителем Лиги чемпионов.