Фёллер: «Мы были довольны Нагельсманном ещё до побед над Францией и Нидерландами»

Спортивный директор немецкого футбольного союза Руди Фёллер дал понять, что сборная Германии давно хотела продлить контракт с главным тренером Юлианом Нагельсманном. Напомним, специалист сегодня подписал соглашение, которое рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года.

«Мы были абсолютно уверены в своих планах насчёт Нагельсманна ещё до побед над Францией и Нидерландами. Тем не менее, тренерский штаб Юлиана снова показал, насколько большой энтузиазм может возродиться в Германии. Юлиан – выдающийся тренер, тактический гик, который не только обладает большим футбольным опытом, но и может вдохновить каждого игрока. Нагельсманн настроен на успех Я очень рад, что мы продолжим сотрудничать после домашнего Евро», – цитирует Фёллера Bayern & Germany.