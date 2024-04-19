«Реал» может отказаться от Альфонсо Дэвиса - названа причина

Переход флангового защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в мадридский «Реал» под угрозой срыва. Как стало известно журналистам Todofichajes, в «королевском» клубе могут отказаться от приобретения канадца и сделать ставку на Ферлана Менди.

По данным источника, в клубе довольны игрой 28-летнего француза в нынешнем сезоне. В связи с этим «сливочные» могут отказаться от покупки Дэвиса, за которого «Бавария» хочет получить порядка 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ферлан провел 21 встречу за мадридскую команду. Защитник не отметился результативными действиями, получив пять желтых карточек.