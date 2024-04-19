«Это решение сердца» – Нагельсманн объяснил, почему отказал «Баварии» и остался в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн дал комментарии после того, как подписал новый контракт до 2026 года. Напомним, в назначении специалиста была заинтересована мюнхенская «Бавария», но Юлиан отказался.

«Это решение сердца. Для меня большая честь иметь возможность тренировать национальную сборную и работать с лучшими игроками страны. С помощью успешных и страстных выступлений у нас есть шанс вдохновить всю страну. Победы в матчах против Франции и Нидерландов очень меня тронули. Мы хотим вместе успешно сыграть на домашнем чемпионате Европы, а затем я с нетерпением буду ждать вызова на чемпионате мира вместе со своим тренерским штабом», – цитирует Нагельсманна официальный сайт сборной Германии.