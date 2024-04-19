Нагельсманн решил отказать «Баварии» и продлить контракт со сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Негельсманн отказался от возвращения в мюнхенскую «Баварию». По информации от журналиста Кристиана Фалька, специалист принял решение продлить контракт с «бундестим» до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн был приоритетным кандидатом для «Баварии» на пост нового тренера. Юлиан рассматривал вариант с возвращением, но руководство сборной Германии смогло убедить наставника остаться до чемпионата мира.

Напомним, Нагельсманн возглавлял «Баварию» с 2021 по 2023 год. Юлиан в первом сезоне выиграл с клубом чемпионский титул Бундеслиги, а во втором – был уволен в конце марта, хотя на тот момент мюнхенцы сохраняли шансы на победу во всех турнирах.