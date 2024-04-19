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Алонсо прокомментировал победу «Реала» над «Манчестер Сити»

19 Апреля 2024 • 11:52 Комментировать
Боруссия Д
...
Байер Л
1 2.35 X 3.85 2 2.70
21.04 18:30

Главный тренер леверкузенского Хаби Алонсо «Байера» оценил победу мадридского «Реала» над «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, испанец выступал за «королевский клуб» с 2009 по 2014 год.

«Матч «Реал» Мадрида против «Манчестер Сити»? Конечно, я смотрел игру, ведь люблю футбол. Мы знаем, каким менталитетом и характером обладает «Реал» в каждом сложном матче. Полуфиналы с «Баварией» будут очень интересными», – предположил Алонсо на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Алонсо отказал «Баварии» и «Ливерпулю» по той причине, что в будущем хочет возглавить мадридский «Реал». Это может произойти в 2025 или 2026 году.

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