В четверг вечером «Байер» ушёл от поражения в Лондоне в гостях у «Вест Хэма». Команда Хаби Алонсо сыграла вничью 1:1 и пробилась в полуфинал Лиги Европы (победа 3:1 по сумме двух встреч).

Не проиграв, «Байер» установил исторический рекорд – ранее команды из топ-5 европейских лиг никогда не выдавали серию из 44 матчей без поражений. Автором предыдущего рекорда был «Ювентус» (43 матча без поражений).

В 44 матчах сезона 2023/2024 «Байер» 38 раз победил и шесть раз сыграл вничью.

Напомним, что на прошлых выходных «Байер» оформил чемпионский титул. «Фармацевты» выиграли Бундеслигу впервые в истории.