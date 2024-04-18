Швайнштайгер считает Гвардиолу ошибкой немецкого футбола

Экс-хавбек сборной Германии Бастиан Швайнштайгер поделился мнением об испанском специалисте Хосепе Гвардиоле. Полузащитник работал с тренером в мюнхенской «Баварии».

«Когда Пеп прибыл в «Баварию», у него был невероятный футбольный стиль. Но мы забыли о нашей ДНК, очень доверяли стилю Пепа, и я бы сказал, что это была небольшая ошибка немецкого футбола», — приводит слова бывшего футболиста издание Mundo Deportivo.

Напомним, что Гвардиола тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 года. Под руководством испанца мюнхенцы трижды побеждали в первенстве Германии, дважды выиграли Кубок страны, а также один раз оказались лучшими в Суперкубке Германии.

Сейчас Хосеп возглавляет английский «Манчестер Сити», с которым Гвардиола недавно вылетел из Лиги чемпионов на стадии ¼ финала.