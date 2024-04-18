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«Бавария» не хочет продавать Мусиалу

18 Апреля 2024 • 21:36 Комментировать (1)

Полузащитник Джамал Мусиала, вполне возможно, останется в мюнхенской «Баварии».

Как передаёт Sky Sport, «Бавария» не собирается продавать своего 21-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что руководство мюнхенского клуба даже не собирается рассматривать предложения от других клубов. «Бавария» намерена сохранить Мусиалу и планирует продлить с ним контракт, текущее соглашение истекает через два года.

Мусиала в этом сезоне записал на свой счёт 10 голов и сделал шесть результативных передач в 24 матчах чемпионата Германии, трансферная стоимость футболиста оценивается в 110 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
18 Апреля 2024 в 21:54
И что? Не собирается, но если игрок не захочет - уйдет бесплатно. В Баварии сейчас непонятно даже кто тренировать будет и от этого - какие игроки будут нужны. Мусиала понимает это и может принять более понятное предложение от МС, например.
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