«Бавария» не хочет продавать Мусиалу

Полузащитник Джамал Мусиала, вполне возможно, останется в мюнхенской «Баварии».

Как передаёт Sky Sport, «Бавария» не собирается продавать своего 21-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что руководство мюнхенского клуба даже не собирается рассматривать предложения от других клубов. «Бавария» намерена сохранить Мусиалу и планирует продлить с ним контракт, текущее соглашение истекает через два года.

Мусиала в этом сезоне записал на свой счёт 10 голов и сделал шесть результативных передач в 24 матчах чемпионата Германии, трансферная стоимость футболиста оценивается в 110 миллионов евро.