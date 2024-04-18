Форвард «Штутгарта» Серу Гирасси стал лучшим игроком марта в немецкой Бундеслиге. Об этом рапортует пресс-служба топового турнира.

Суммарно в минувшем марте Серу провёл четыре матча элитного дивизиона Германии. В них бомбардир оформил пять голов. Эти мячи помогли «Штутгарту» упрочить свои позиции в борьбе за призовые медали первенства.

Отметим, что Гирасси уже становился игроком месяца в текущем сезоне Бундеслиги. Всего Серу оформил в Бундеслиге в рамках этого сезона 25 голов, сыграв 23 игры. Его «Штутгарт» идёт на третьем месте с 63 очками, столько же – у «Баварии» со второго места.