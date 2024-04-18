Франкфуртский «Айнтрахт» в конце текущего сезона может расстаться с главным тренером команды Дино Топмёллером.

Как пишет Kicker, несмотря на предыдущие сообщения о поддержке главного тренера руководством клуба, не исключено, что он может быть уволен из «Айнтрахта» в конце сезона. После субботнего поражения от «Штутгарта» со счетом 0:3 болельщики требовали увольнения Топпмёллера, но он по-прежнему у руля клуба. Однако это может продлиться ненадолго.

«Айнтрахт» занимает шестое место в турнирной таблице, обладая 42 баллами. В последних четырёх матчах – два поражения и две ничьи.