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Кейн поделился ожиданиями от встречи с Беллингемом в полуфинале Лиги чемпионов

18 Апреля 2024 • 15:22 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
20.04 19:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн уже предвкушает встречу с партнёром по сборной Англии Джудом Беллингемом в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, «красная машина» сразится за выход в финал с мадридским «Реалом».

«Конечно, Джуд проводит фантастический сезон. Он действительно топ-игрок, поэтому я рад за него. Именно ради этого мы уехали за границу. Мы хотим играть в таких важных матчах, как полуфинал Лиги чемпионов. Уверен, за нами обоими будут следить многие английские болельщики. Нам просто нужно сосредоточиться на своей игре. Я буду рад встретиться с Беллингемом, но как только мы выйдем на поле, мы сделаем всё возможное ради победы своей команды», – цитирует Кейна Hayters TV.

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Реал Мадрид Бавария Гарри Кейн Джуд Беллингем ещё теги

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УНИОН БЕРЛИН БАВАРИЯ
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