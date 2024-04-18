Кейн: «Мы будем поддерживать Тухеля, пока он находится с нами»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн выразил поддержку главному тренеру Томасу Тухелю, который вчера помог команде обыграть лондонский «Арсенал» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, Томас точно покинет «Баварию» по окончании нынешнего сезона.

«Он очень гордится нами. Я уже говорил, что мы будем поддерживать Томаса, пока он находится в клубе. Тухель делает всё, чтобы помочь нам добиться успеха в этом соревновании. Мы действительно чувствуем, что можем объединиться и помочь Томасу уйти на высокой ноте», – цитирует Кейна Bayern & Germany.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с мадридским «Реалом».