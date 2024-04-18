Гомес поставил звезду «Баварии» в один ряд с Месси

«Какова значимость Нойера в мировом футболе? Я бы поставил его в один ряд с Лионелем Месси. Пока еще не все понимают, какую революцию он произвел в нашем виде спорта. Думаю, осознание наступит лет через 20. Мануэль дал понять, что для вратаря очень важна игра не только руками, но и ногами. И тем, и другим он владеет феноменально», - передает слова Гомеса портал Goal.