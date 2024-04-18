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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гомес поставил звезду «Баварии» в один ряд с Месси

18 Апреля 2024 • 10:26 Комментировать

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Марио Гомес поделился мнением о голкипере сборной Германии Мануэле Нойере.

«Какова значимость Нойера в мировом футболе? Я бы поставил его в один ряд с Лионелем Месси. Пока еще не все понимают, какую революцию он произвел в нашем виде спорта. Думаю, осознание наступит лет через 20. Мануэль дал понять, что для вратаря очень важна игра не только руками, но и ногами. И тем, и другим он владеет феноменально», - передает слова Гомеса портал Goal.

Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до июня 2025-го.

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Бавария Лионель Месси Мануэль Нойер Марио Гомес ещё теги
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