Спортивный директор «Барселоны» провёл встречу с представителями звезды Бундеслиги

Спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с агентами полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо.

Каталонский гранд давно назывался претендентом на футболиста сборной Испании, однако шансы «сине-гранатовых» на подписание атакующего хавбека оценивались невысоко из-за его ценника. По обновлённым данным Jijantes, в среду в Барселоне прошла встреча агентов и отца Ольмо с Деку.

Интерес к 25-летнему игроку также приписывался «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и мадридскому «Реалу». Эксперты портала Transfermarkt оценивает текущую стоимость Дани Ольмо в 50 млн евро. Контракт полузащитника с «РБ Лейпцигом» рассчитан до 2027 года.