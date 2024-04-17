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Спортивный директор «Барселоны» провёл встречу с представителями звезды Бундеслиги

17 Апреля 2024 • 22:19 Комментировать
Хайденхайм
...
РБ Лейпциг
20.04 16:30

Спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с агентами полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо.

Каталонский гранд давно назывался претендентом на футболиста сборной Испании, однако шансы «сине-гранатовых» на подписание атакующего хавбека оценивались невысоко из-за его ценника. По обновлённым данным Jijantes, в среду в Барселоне прошла встреча агентов и отца Ольмо с Деку.

Интерес к 25-летнему игроку также приписывался «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и мадридскому «Реалу». Эксперты портала Transfermarkt оценивает текущую стоимость Дани Ольмо в 50 млн евро. Контракт полузащитника с «РБ Лейпцигом» рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Сегодня, 17 Апреля
22:19
Спортивный директор «Барселоны» провёл встречу с представителями звезды Бундеслиги
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