«Барселоне» и «Реалу» интересен топ-игрок с ценником в 150 млн евро

«Байер» проводит шикарный сезон и уже стал чемпионом Германии. Разумеется, ведущие игроки леверкузенской команды оказались на виду, и ближайшим летом «фармацевтам» будет непросто сохранить состав в прежнем виде.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание Marca, на фоне интереса со стороны «Барселоны» и «Реала» «Байер» повесил на атакующего полузащитника Флориана Вирца ценник в 150 миллионов евро.

При этом ранее генеральный директор «Байера» Фернандо Карро говорил о том, что 20-летний Вирц не покинет клуб ближайшим летом.

Напомним, что «Байер» выиграл Бундеслигу впервые в истории.