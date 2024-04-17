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«Айнтрахт» выкупит форварда у «ПСЖ»

17 Апреля 2024 • 17:30 Комментировать

«Айнтрахт» принял решение о выкупе у «ПСЖ» нападающего Уго Экитике за 16 миллионов евро. Об этом информирует немецкий Sky.

В 11 официальных матчах за «Айнтрахт» после зимнего трансфера Экитике ни разу не забил. Тем не менее, в клубе довольны отношением форварда к делу, а также видят в нём высокий потенциал. Учитывая эти моменты, «орлы» выкупят игрока по завершению сезона 2023/2024. 

«Айнтрахт» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч команда проведёт в пятницу, 19 апреля, - против «Аугсбурга» на своём поле.

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