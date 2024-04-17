Защитник немецкого «Айнтрахта» Макото Хасебе объявил о решении повесить бутсы на гвоздь по завершению сезона. За плечами 40-летнего японца почти 700 официальных игр на клубном уровне, а также 114 матчей за национальную сборную Японии.

За «Айнтрахт» Хасебе выступает с лета 2014 года. С тех пор японский защитник провёл 303 официальных матча, в которых записал на свой счёт два гола и шесть результативных передач на партнёров.