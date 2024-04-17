«Боруссия» Дортмунд хочет вернуть Фюриха, но сам игрок собирается перейти в другой клуб

Вингер «Штутгарта» Крис Фюрих в летнее трансферное окно с большой долей вероятности подпишет контракт с другой командой. По информации от Sport Bild, немца хочет вернуть дортмундская «Боруссия», за которую футболист ранее выступал на юношеском уровне. Тем не менее, сумма отступных в размере 23,5 миллионов евро является проблемой для «шмелей». Более того, сам Фюрих хочет перейти в мюнхенскую «Баварию», которая в настоящий момент считается фаворитом на трансфер.

Напомним, Крис недавно успел дебютировать за сборную Германии. В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 26-летний Фюрих записал на свой актив 7 голов и 7 результативных передач.