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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд хочет вернуть Фюриха, но сам игрок собирается перейти в другой клуб

17 Апреля 2024 • 13:56 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
20.04 19:30

Вингер «Штутгарта» Крис Фюрих в летнее трансферное окно с большой долей вероятности подпишет контракт с другой командой. По информации от Sport Bild, немца хочет вернуть дортмундская «Боруссия», за которую футболист ранее выступал на юношеском уровне. Тем не менее, сумма отступных в размере 23,5 миллионов евро является проблемой для «шмелей». Более того, сам Фюрих хочет перейти в мюнхенскую «Баварию», которая в настоящий момент считается фаворитом на трансфер.

Напомним, Крис недавно успел дебютировать за сборную Германии. В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 26-летний Фюрих записал на свой актив 7 голов и 7 результативных передач.

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Бавария Боруссия Дортмунд Штутгарт Крис Фюрих ещё теги

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