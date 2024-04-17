«Наполи» хочет арендовать центрального защитника «Баварии» Ким Мин Джэ.

Напомним, 27-летний футболист перебрался в «Баварию» из «Наполи» прошлым летом.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, слухи о возможном возвращении Мин Джэ в «Наполи» не являются правдивыми. По сведениям источника, несмотря на небольшое количество игрового времени в «Баварии», защитник не планирует менять клуб и хочет продолжать бороться за место в составе.

Сообщается, что ситуацию может изменить только новый тренер «Баварии», если он не будет заинтересован в Мин Джэ.

В текущем сезоне футболист провел 29 матчей во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет два голевых паса.