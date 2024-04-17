Кан: «Байер» проводит сезон века»

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан прокомментировал победу леверкузенского «Байера» в Бундеслиге. Напомним, на выходных подопечные Хаби Алонсо разгромили «Вердер» 5:0 и оформили первый в своей истории чемпионский титул в национальном первенстве.

«Леверкузенский «Байер» провёл выдающийся сезон в Бундеслиге. У них невероятная победная серия, они регулярно выигрывают матчи ближе к концу или в добавленное время. В какой-то момент это ударило по самооценке «Баварии», но вы должны признать, что другая команда проводит сезон века. Это был единственный способ в какой-то момент сбросить «Баварию» с трона. В Европе дела обстоят иначе. У команды есть шанс попасть в четвёрку лучших», – цитирует Кана журналист Кристиан Фальк.