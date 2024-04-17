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Кан: «Тухель – один из самых желанных тренеров в Европе, его трудности в «Баварии» говорят о многом»

17 Апреля 2024 • 11:47 Комментировать
Бавария
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Арсенал
1 2.35 X 3.80 2 2.75
Через 9 ч. 14 мин.

Бывший вратарь и член совета директоров «Баварии» Оливер Кан намекнул на то, что главный тренер Томас Тухель не виноват в нынешних проблемах клуба. Напомним, мюнхенцы проиграли гонку за чемпионство леверкузенскому «Байеру», а из Кубка Германии вылетели ещё осенью. Сегодня у команды будет возможность выйти в полуфинал Лиги чемпионов, но для этого нужно обыграть дома лондонский «Арсенал».

«Тухель – один из самых желанных тренеров в Европе. Он справлялся с полной раздевалкой звёзд в Париже, а также выиграл Лигу чемпионов с «Челси». Тем не менее, в Мюнхене он испытывает трудности. Это говорит о многом», – цитирует Кана журналист Кристиан Фальк.

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БАВАРИЯ АРСЕНАЛ
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