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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» нацелился на нового защитника - названо имя

17 Апреля 2024 • 08:31 Комментировать

Защитник берлинского «Униона» Диогу Лейте может трудоустроиться в другом европейском клубе. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Руди Галетти.

По информации журналиста, в трансфере португальского футболиста заинтересованы два клуба. Речь идет о мадридском «Реале» и леверкузенском «Байере». Лейте, в свою очередь, готов сменить команду по окончании сезона. «Унион» не против ухода игрока, если за него предложат хорошие деньги.

Трансферная стоимость Лейте оценивается в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Германии защитник провел 27 поединков, в которых получил шесть желтых карточек.

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