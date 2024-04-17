«Реал» нацелился на нового защитника - названо имя

Защитник берлинского «Униона» Диогу Лейте может трудоустроиться в другом европейском клубе. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Руди Галетти.

По информации журналиста, в трансфере португальского футболиста заинтересованы два клуба. Речь идет о мадридском «Реале» и леверкузенском «Байере». Лейте, в свою очередь, готов сменить команду по окончании сезона. «Унион» не против ухода игрока, если за него предложат хорошие деньги.

Трансферная стоимость Лейте оценивается в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Германии защитник провел 27 поединков, в которых получил шесть желтых карточек.