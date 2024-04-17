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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан высказался об интересе «Баварии» к Мбаппе и Холанну

17 Апреля 2024 • 02:47 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
20.04 19:30

Бывший генеральный директор «Баварии» Оливер Кан ответил, насколько серьёзным был интерес клуба к Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанну.

В разное время мюнхенский гранд фигурировал в числе претендентов на обоих звёздных форвардов. Норвежец сменил дортмундскую «Боруссию» на «Манчестер Сити» в 2022 году, а француз, судя по всему, перейдёт из «ПСЖ» в мадридский «Реал» по окончании текущего сезона.

«Подписание Мбаппе не было конкретной идеей – переманить его из «ПСЖ» было невозможно. Что касается Холанна, то в его контракте с «Боруссией» был прописан пункт отступных. Если бы мы не изучали возможные варианты, то проявили бы халатность в своей работе. Нашей задачей было определить лучших нападающих Европы и посмотреть, кто из них нам подойдёт», – цитирует Bayern & Germany Кана.

Напомним, что летом 2023 года «Бавария» купила у «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Боруссия Дортмунд ПСЖ Оливер Кан Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги

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