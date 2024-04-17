Кан высказался об интересе «Баварии» к Мбаппе и Холанну

Бывший генеральный директор «Баварии» Оливер Кан ответил, насколько серьёзным был интерес клуба к Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанну.

В разное время мюнхенский гранд фигурировал в числе претендентов на обоих звёздных форвардов. Норвежец сменил дортмундскую «Боруссию» на «Манчестер Сити» в 2022 году, а француз, судя по всему, перейдёт из «ПСЖ» в мадридский «Реал» по окончании текущего сезона.

«Подписание Мбаппе не было конкретной идеей – переманить его из «ПСЖ» было невозможно. Что касается Холанна, то в его контракте с «Боруссией» был прописан пункт отступных. Если бы мы не изучали возможные варианты, то проявили бы халатность в своей работе. Нашей задачей было определить лучших нападающих Европы и посмотреть, кто из них нам подойдёт», – цитирует Bayern & Germany Кана.

Напомним, что летом 2023 года «Бавария» купила у «Тоттенхэма» Гарри Кейна.