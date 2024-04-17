Кан рассказал, считает ли ошибкой увольнение Нагельсманна из «Баварии»

Бывший генеральный директор «Баварии» Оливер Кан вспомнил о том, как клуб расставался с Юлианом Нагельсманном.

Наставник был отправлен в отставку в конце марта прошлого года, а его место занял Томас Тухель. Сменщику Нагельсманна так и не удалось прижиться в Мюнхене – он покинет клуб по окончании текущего сезона.

«Было ли увольнение Нагельсманна ошибкой? Решения всегда следует рассматривать в том временном контексте, в котором они принимались. В то время мы считали, что наш спортивный успех находится под угрозой, поэтому пошли на этот непростой шаг. В том сезоне «Баварии» не удалось выиграть все три трофея, но удалось завоевать чемпионство в Бундеслиге.

Как я часто говорил, решение об увольнении Нагельсманна было реализовано не лучшим образом. Тогда всё прошло не очень хорошо, и я считаю так же по сей день», – сказал в интервью SportBild Кан.