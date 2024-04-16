Брандт не мог забить за «Боруссию» более трёх месяцев, но распечатал ворота «Атлетико»

Вечером вторника свою голевую засуху прервал полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт. Немец поразил ворота «Атлетико» из Мадрида в матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, открыв счёт.

Таким образом, Брандт прервал свою голевую засуху во всех турнирах, которая длилась аж с 13 января, а это более трёх календарных месяцев. Именно 13 числа первого месяца 2024 года Брандт забил в ворота слабейшего клуба Бундеслиги – «Дартмштадта» (3:0).

Напомним, что по итогу первого тайма «Боруссия» ведёт у «матрасников» со счётом 2:0. Текстовую трансляцию события проводит наш портал.