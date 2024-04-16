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Чемпионат Германии. Бундеслига

Брандт не мог забить за «Боруссию» более трёх месяцев, но распечатал ворота «Атлетико»

16 Апреля 2024 • 22:59 Комментировать
Боруссия Д
4:2
Атлетико М
окончен

Вечером вторника свою голевую засуху прервал полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт. Немец поразил ворота «Атлетико» из Мадрида в матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, открыв счёт.

Таким образом, Брандт прервал свою голевую засуху во всех турнирах, которая длилась аж с 13 января, а это более трёх календарных месяцев. Именно 13 числа первого месяца 2024 года Брандт забил в ворота слабейшего клуба Бундеслиги – «Дартмштадта» (3:0).

Напомним, что по итогу первого тайма «Боруссия» ведёт у «матрасников» со счётом 2:0. Текстовую трансляцию события проводит наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юлиан Брандт

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