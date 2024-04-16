Кейн отреагировал на слухи о приходе Нагельсманна в «Баварию»

Юлиана Нагельсманна называют фаворитом на должность главного тренера «Баварии». Комментарий на этот счёт дал нападающий команды Гарри Кейн.

«Нагельсманн? Честно говоря, я не слишком хорошо его знаю, как не знаю и всей ситуации с тренером на следующий сезон. Что я знаю, так это то, что Томас [Тухель] будет здесь до конца сезона. И это всё, о чём я думаю. Клубу предстоит принять решение, и я уверен, что они рассмотрят всех кандидатов, после чего примут лучшее решение. Но мы, футболисты, должны проявить полное уважение к Томасу», - сказал Кейн журналистам на пресс-конференции.

«Бавария» не выиграла ни одного трофея в Германии в первом сезоне Кейна