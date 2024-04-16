Кейн высказался о выступлениях в Бундеслиге

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался на тему своих выступлений в немецкой Бундеслиге.

«Бундеслига дала мне отличный опыт. «Байер» проводит фантастический сезон, в том числе в Европе. Здесь очень сильные клубы. Я стараюсь показывать свою лучшую игру в каждом матче. Наша цель в лиге теперь заключается в том, чтобы остаться на втором месте. В целом мне очень нравится играть в Бундеслиге», - сказал Кейн журналистам в ходе вторничной пресс-конференции.

Напомним, что прошлым летом Гарри Кейн перебрался в «Баварию» из «Тоттенхэма». Ближайший матч мюнхенцы проведут 17 апреля – против «Арсенала» в Лиге чемпионов.

«Бавария» не выиграла ни одного трофея в Германии в первом сезоне Кейна