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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн поздравил «Байер» с историческим титулом

16 Апреля 2024 • 15:22 Комментировать

«Байер» на выходных впервые в истории выиграл чемпионат Германии. Гарри Кейн, звёздный форвард «Баварии», поздравил леверкузенцев с этим успехом.

«Это был разочаровывающий сезон для нас в лиге. Поздравляю «Байер» с тем, чего они достигли. Мы не показали свой высший уровень в этом сезоне. Я хочу помогать команде, будь то чемпионат или Лига чемпионов», - сказал Кейн на пресс-конференции.

Напомним, что «Бавария» не стала чемпионом Германии впервые с 2012 года.

Ближайший матч «Бавария» проведёт в среду, 17 апреля. Команда Томаса Тухеля будет принимать «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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